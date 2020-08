John Travolta : sa femme Kelly Preston morte, ses derniers instants dévoilés

John Travolta a annoncé la triste nouvelle à ses fans via Instagram. Le 12 juillet dernier, sa femme Kelly Preston décédait des suites d’un cancer du sein à 57 ans. "Ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein", écrivait l’acteur. Les époux étaient mariés depuis 1991. Ensemble, le couple a trois enfants : Jett Travolta décédé en 2009, Ella Bleu et Benjamin. John Travolta précisait dans son post : "Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps". Leur fille a rendu un magnifique hommage à sa mère sur son compte Instagram.

"Elle était entourée de sa famille"

"Je n’ai jamais rencontré une personne aussi courageuse, aussi forte, aussi bienveillante que toi. (…) Merci pour ton aide, et merci d’avoir rendu ce monde meilleur pour tout le monde. Tu as rendu la vie plus belle et je sais que tu continueras à le faire. Je t’aime tellement", écrit la jeune fille de 20 ans. Le magazine US Weekly a donné de nouveaux détails concernant le jour de la disparition de Kelly Preston. Le média s’est procuré le certificat de décès qui précise que l’actrice est morte chez elle, à Clearwater en Floride à 11H46 précisément. Elle était entourée de sa famille. Kelly Preston a été incinérée à Brooskville, en Floride. D’après une source proche de la famille, le mari et la femme étaient "de vrais partenaires" après 28 ans de vie commune.

Par Non Stop People TV