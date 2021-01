Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir gardé une importante somme destinée à des œuvres caritatives

Les attaques se poursuivent entre Johnny Depp et Amber Heard. Accusé de violences "physiques et psychologiques" par son ancienne épouse Amber Heard, l'acteur a perdu son procès pour diffamation en novembre 2020 face au tabloïd The Sun qui l'avait qualifié de "frappeur de femmes". Pour la Haute cour de Londres, le journal a publié ce qui était "substantiellement vrai". Après ce nouveau coup devant la justice, Johnny Depp a connu de nouvelles conséquences dans sa carrière en étant écarté des Animaux fantastiques 3. Mais la guerre entre l'acteur et Amber Heard n'est pas finie. Selon le Daily Mail, l'ancien héros de Pirates des Caraïbes accuse l'actrice d'avoir empoché 7 millions de dollars lors de leur divorce en 2016, en mentant sur son usage de cette somme.

Du retard dans les engagements de l'actrice ?

Lors de sa séparation avec Johnny Depp, Amber Heard avait assuré ne pas vouloir l'argent de l'acteur. Elle avait ainsi décidé de faire don de cette somme à deux oeuvres de charité : l'Union Américaine pour la Liberté des Droits Civils (ACLU) et l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Seulement, les avocats de l'acteur estiment que cet argent n'a pas été versé auprès de ces organismes. Si un chèque de 100 000 dollars de la part d'Amber Heard aurait été reçu par la clinique à l'époque, les 3,5 millions de dollars promis n'ont pas encore été versés, selon les documents obtenus par le Daily Mail. Devant ces accusations, l'avocate d'Amber Heard a défendu qu'elle a bien effectué "des dons à sept chiffres à des causes caritatives et qu'elle avait bien l'intention de continuer à contribuer et, à terme, tenir son engagement" après que cette promesse "a pris du retard à cause des poursuites judiciaires de Johnny Depp contre sa cliente".

Par Marie Merlet