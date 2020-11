Johnny Depp accusé de violences sur Amber Head : il perd son procès

Coup dur pour Johnny Depp. Après plusieurs semaines de bataille juridique pour diffamation contre le journal The Sun, l’acteur vient de perdre son procès devant la Haute Cour de Londres, ce 2 novembre 2020. Alors que le média britannique l’a accusé de violences conjugales sur son ex-compagne Amber Heard en le qualifiant de "frappeur de femmes", la décision du juge Andrew Nicol entache un peu plus la réputation du célèbre "Pirate des Caraïbes". Selon ce dernier, le quotidien a publié ce qui était "substantiellement vrai".

Tout au long des trois semaines de procès qui s’est tenu en juillet dernier, souvent en présence des deux acteurs et de leurs fans, David Sherborne, l’avocat de Johnny Depp, avait demandé au juge de "laver le nom" de son client de ces "accusations scandaleuses" et "fausses" qui l'ont conduit à engager ce procès "douloureux" contre News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien. Remerciant le juge et l'actrice "pour son courage à témoigner devant la Cour", un porte-parole du Sun a réagi à la décision prise par la justice : "Les victimes de violences conjugales ne doivent jamais avoir à se taire". "Cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise", ont estimé les avocats d’Amber Head. De son côté, Johnny Depp va faire appel.

Johnny Depp et Amber Head coupables de violence l’un envers l’autre

Dans son verdict relayé par le Guardian et le New York Times, on peut lire : "Le plaignant n’a pas réussi à prouver la diffamation. S’il a prouvé les éléments nécessaires pour plaider sa cause, l’accusé (le Sun) a démontré que ce qu’ils ont publié était en grande partie vrai". Après avoir détaillé les 14 incidents de violence entre les ex-époux présentés au tribunal, le juge Andrew Nicol a toutefois estimé que les deux comédiens se sont rendus coupables de violence l’un envers l’autre.

Ainsi, cette partie du verdict accusant l’actrice de 34 ans de violences sur son ex-conjoint pourrait jouer en faveur de ce dernier lors du procès qu’il a lancé contre elle pour diffamation. L'actrice américaine a accusé le père de Lily-Rose Depp de violence "physiques et psychologiques". S’il a reconnu une consommation abusive de drogues et d’alcool, Johnny Depp nie avoir levé la main sur la jeune femme. Pour rappel, le couple sulfureux s’est rencontré en 2011 sur le tournage de "Rhum Express". Amoureux, ils se sont mariés en 2015 à Los Angeles, en Californie, pour divorcer en 2017.

