Johnny Depp accuse The Sun d'avoir piraté son portable

Johnny Depp n'en a pas fini avec la justice. Après un divorce houleux avec Amber Heard qui est loin d'être terminé, l'acteur doit une nouvelle fois faire appel à la justice pour une raison assez étonnante. En effet, même si les faits remontent à 10 ans, l'interprète de Jack Sparrow ne compte pas laisser passer cette histoire.

Ce 12 mai, le média américain The Blast rapporte que Johnny Depp a porté plainte contre le tabloïd The Sun. Selon lui, le magazine aurait piraté pendant plusieurs années son téléphone portable, et précisément entre 1996 et 2010 afin de soutirer des informations personnelles pour ensuite les divulguer dans leur magazine.

Johnny depp furieux

L'acteur accuse The Sun de "multiples violations" de sa vie privée. Il leur reproche également d'avoir fait une utilisation abusive de ses informations personnelles. Johnny Depp fraîchement arrivé sur Instagram, déplore également le vol d'information concernant ses enfants. Mais ce n'est pas tout. En 1998 et 2002, The Sun annonce en exclusivité la grossesse de Vanessa Paradis. Selon eux, l'information vient d'une source proche, grâce à "des amis". Johnny Depp est aujourd'hui formel, ces informations ne peuvent provenir que du piratage de son téléphone. La publication de l'hospitalisation de Lily-Rose pour une insuffisance rénale lui met également la puce à l'oreille, Johnny Depp aurait tout mis en oeuvre pour que rien ne fuite. Pour lui, il n'y a plus de doute. C'est pourquoi il engage aujourd'hui des poursuites judiciaires envers The Sun, par "principe", pour "protéger sa famille, faire appel à la justice pour réparer un tort totalement injustifiable qui n'a pas été pleinement reconnu, et découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé".

