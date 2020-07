Johnny Depp : Amber Heard l’accuse de l’avoir menacée de mort plusieurs fois

Entre Johnny Depp et Amber Heard, la guerre est loin d’être finie. Depuis le 7 juillet 2020, l’acteur affronte devant les tribunaux de Londres le tabloïd "The Sun" qui l’ a accusé de violences conjugales sur son ex-femme en 2018. Loin de se laisser faire, le papa de Lily-Rose Depp ne cesse de clamer son innocence alors que l’actrice de 34 ans fait de nouvelles révélations. Citée comme témoin par la défense du journal britannique, la comédienne d' "Aquaman" a expliqué à la barre, ce 20 juillet 2020, avoir eu peur de mourir après avoir subi des violences physiques régulières et répétées de la part de l’acteur. “Il a explicitement menacé de me tuer de nombreuses fois, en particulier à la fin de notre relation. Il est très bon pour manipuler les gens”, affirme-t-elle dans un témoignage écrit et rapporté par le "Sun".

Johnny Depp accusait "le monstre" d'être violent

Selon elle, Johnny Depp “accusait une personne auto-créée, qu'il appelait souvent le monstre pour toutes ses actions”. “Il en parlait comme si c’était une autre personne ou une autre personnalité et pas lui qui faisait toutes ces choses". Il lui aurait expliqué que “la mort était le seul moyen de mettre un terme à leur relation”. Le tabloïd avance que l’acteur “tournait sa rage et sa frustration sur Mme Heard, la réprimandant et se lançant dans une variété d'accusations viles, grossières et déraisonnables. Son comportement consistait à lui lancer des objets, à la gifler, à lui donner des coups de pied, à la saisir par la gorge et à la menacer de la tuer”. "Il a expliqué ce qu'il me ferait si je le quittais ou si je le blessais, par exemple, qu'il me mutilerait le visage pour que personne d'autre ne veuille de moi”, a ajouté Amber Heard. C’est dans l’espoir de l’aider à se défaire des addictions à l’alcool et à la drogue qu’elle serait restée auprès de lui.

Lori Anne Allison défent son ex-mari Johnny Depp

Des accusations que réfute l’entourage de Johnny Depp accusant Amber Heard de s’en être prise à lui violemment notamment en lui ouvrant le doigt avec une bouteille d’alcool ou encore en lui causant des ecchymoses au visage. Parmi ses soutiens, le célèbre Pirates des Caraïbes peut compter sur son ex-femme Lori Anne Allison. Mariée au comédien de 1983 à 1986, elle confie dans "The Post" : "Johnny a un si grand cœur. Il mérite d’être heureux. Il n’a jamais levé le petit doigt sur moi et je ne l’ai jamais vu avoir le moindre comportement violent envers quelqu’un d’autre non plus. Je ne lui souhaite que le meilleur et j’espère qu’il pourra rapidement retourner à ce qui l’anime le plus dans la vie : ses rôles au cinéma. Nous n’avons pas été mariés longtemps, mais nous avons vécu de nombreux et merveilleux moments ensemble”.

Par C.F.