Johnny Depp arrive sur Instagram et bat un record

Toutes les stars ne sont pas encore sur Instagram. Il y a quelques mois, c'est l'actrice de Friends, Jennifer Aniston qui arrivait sur le réseau social. En quelques heures seulement, elle a battu un record puisqu'elle a glané plusieurs millions d'abonnés. Sa première publication, qui était en plus une photo retrouvaille avec les acteurs de la série Friends a reçu pas moins de 15 millions de likes.

Et vendredi 17 avril, c'est une autre célébrité qui franchit le cap. En plein confinement, Johnny Depp qui vient de dévoiler sa nouvelle liaison, a trouvé comment s'occuper en rejoignant le réseau.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de Jack Sparrow a fait une arrivée remarquée. Au bout de quatre heures seulement, l'acteur avait déjà presque 1 million d'abonnés.

Un message pour ses fans

Pour fêter son arrivée sur Instagram, il a publié une vidéo de lui. L'acteur de 56 ans explique les raisons de sa démarche. "Je n'ai jamais rien fait de ce genre avant, je ne pense pas avoir jamais trouvé de raison particulière de le faire jusqu'à maintenant. Il est temps d'ouvrir un dialogue, alors que la menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens".

"Certains ont perdu leur travail, et non seulement leur travail, mais aussi leur principale source de revenus."

Dans cette séquence qui dure huit minutes, il prend le temps également de remercier ses fans. Johnny Depp vit une période compliquée notamment suite aux accusations de son ex-compagne Amber Heard. "Sur une note plus personnelle, merci pour votre gentillesse, votre soutien sans faille, et votre force ces dernières années".

