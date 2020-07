Johnny Depp : cet étrange surnom donné à Vanessa Paradis

C'est sans aucun doute l'un des procès les plus suivis de ce début d'année. Johnny Depp a intenté un procès envers le tabloïd The Sun qui l'a qualifié y a quelques mois maintenant de "batteur de femmes". En effet, Amber Heard avait fait part à plusieurs reprises des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de l'interprète de Jack Sparrow.

Et afin d'appuyer la thèse d'un homme violent, l'avocate du tabloïd Sasha Wass a dressé un portrait peu flatteur de l'acteur.

Elle a pointé du doigt les addictions qu'aurait l'acteur comme la drogue et l'alcool. Ces derniers pousseraient Johnny Depp à avoir des attitudes violences "M. Depp a donné un nom à cette entité, 'le monstre'". Elle poursuit ensuite en dévoilant le surnom peu flatteur qu'aurait donné à son ex Vanessa Paradis à l'instar de celui donné à Leonardo DiCaprio.

la défense accable johnny depp

La chanteuse a toujours défendu corps et âme son ancien compagnon malgré toutes les accusations. Elle n'avait pas hésité à prendre sa défense publiquement sur les réseaux sociaux : "Je connais Johnny Depp depuis plus de 25 ans. Nous avons été en couple pendant plus de 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, Johnny m’est apparu comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non-violent".

Sasha Wass conclut ensuite en expliquant que Johnny Depp est loin d'être un gentleman et que "la racine de son comportement est d'une profonde misogynie".

Pour appuyer son propos, elle dévoile des messages dans lesquels l'acteur qualifierait les femmes de "putes et de salopes" et que Vanessa Paradis serait une "chatte flétrie".

Par J.F.