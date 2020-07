Johnny Depp et Amber Heard : Elon Musk se retrouve mêlé aux accusations de violence

Après s'être déchirés à travers les médias depuis leur divorce il y a trois ans, Johnny Depp et Amber Heard règlent leur compte devant la Justice. Accusé d'avoir été violent avec son ex-femme par The Sun, l'acteur s'est opposé depuis plusieurs jours contre le tabloïd britannique et son propriétaire News Group Newspapers (NGN) dans un procès pour diffamation. Les détails de la relation entre Johnny Depp et Amber Heard, marquée par de nombreux incidents, ont ainsi été déballés devant la Haute Cour de Londres. Alors que l'actrice et l'acteur s’accusent mutuellement de violences, un troisième nom est ressorti au milieu du couple au cours du procès.

Des révélations troublantes

Lorsqu'il était encore marié avec Amber Heard, Johnny Depp assure que l'actrice a entretenu une relation avec le fondateur de Tesla et Space X, Elon Musk. Tandis que ce dernier affirme que son histoire avec l'actrice a débuté seulement un mois après le divorce du couple, la justice a découvert un troublant sms de Johnny Depp en menant l'enquête. Dans son message adressé à un certain Christian Carino, à l'époque en couple avec Lady Gaga, l'acteur a écrit à propos d'Elon Musk : "Je vais lui montrer des choses qu'il na jamais vues comme l'autre côté de sa b*te quand je lui aurais tranché". Mais un autre témoignage vient semer le trouble sur les violences dont s'accuse le couple avec Trinity Esparza, la concierge de l'immeuble où vivaient Johnny Depp et Amber Heard. Selon le Daily Mail, la témoin assure qu'au moment où l'acteur était parti en tournage, elle a vu Amber Heard avec "une marque rouge sous l'œil droit". A cette période, Elon Musk retrouvait parfois l'actrice durant la nuit. Avec des images de vidéos de surveillance pour preuve, Trinity Esparza a aussi raconté avoir vu l'actrice à la réception avec "trois petites ecchymoses rondes sur le cou et deux pansements sur le bras", et "une légère marque sur sa joue gauche, sous l'œil" un matin où Elon Musk était chez elle. Autant de nouvelles révélations qui rendent davantage complexe le procès.

Par Marie Merlet