Johnny Depp frappé par Amber Heard ? Des enregistrements glaçants révélés

C’est un procès très médiatisé qui s’ouvre ce mardi 7 juillet. Pendant trois semaines, la Haute Cour de Londres va juger le tabloïd The Sun, accusé de diffamation par Johnny Depp. L’acteur reproche au quotidien d’avoir été présenté comme un mari violent avec Amber Heard dans un article d’avril 2018. Les anciens amoureux sont tous les deux présents au tribunal. L’actrice, star d’ "Aquaman" y sera entendue en qualité de témoin du Sun. L’avocat du héros de "Pirates des Caraïbes" a lu un extrait des enregistrements de conversations entre Amber Heard et Johnny Depp datant de 2015. Dans cet extrait, les personnes présentes au procès ont pu entendre la comédienne texane balancer à son mari : "tu as été tapé… mais je ne t’ai pas cogné. Je ne t’ai pas tabassé pu***. Je te frappais pu***. Tu es un pu*** de bébé". Johnny Depp aurait alors répondu : "Parce que tu as commencé à me donner des coups." "Tu es tellement un bébé. Grandis un peu pu***", aurait répliqué Amber Heard.

Johnny Depp a toujours nié les accusations de violence conjugale

Ces propos auraient été proférés en 2015 alors que le couple vivait dans sa luxueuse villa de Los Angeles. Comme le rapporte le Dailymail, Johnny Depp a été le premier témoin appelé à la barre ce mardi. Il s’est lancé dans une défense passionnée en évoquant sa conduite envers son ex-épouse. L’acteur de "Edward aux mains d’argent" a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais été violent avec elle. Au cours de ce procès, Vanessa Paradis et Wynona Ryder, deux ex-compagnes de Johnny Depp, devraient témoigner en faveur du comédien américain. Johnny Depp a toujours nié les faits de violences conjugales, physiques et psychiques dont l’accuse son ex-femme Amber Heard. Il a porté plainte contre elle pour diffamation aux Etats-Unis.

Par Non Stop People TV