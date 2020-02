Johnny Depp frappé par Amber Heard ? Un enregistrement accable l'actrice

C'est en 2016 que Johnny Depp et Amber Heard se séparaient brutalement. Peu de temps après, l'actrice américaine affirmait avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux. Et alors que sa carrière a été impactée par ces accusations qu'il a toujours niées, Johnny Depp pourrait bien voir cette affaire tourner à son avantage. Le Daily Mail a dévoilé il y a quelques jours un enregistrement audio datant de 2015 qui met en lumière la relation toxique entre les deux acteurs. Sur cet enregistrement qui a été réalisé avec le consentement de l'actrice de 33 ans lors d'une thérapie de couple, Johnny Depp et Amber Heard se confrontent après une violente dispute : "Je ne sais pas exactement quel mouvement a fait ma main, mais tu vas bien. Je ne t'ai pas blessé, je ne t'ai pas donné de coup de poing, je t'ai frappé", admet Amber Heard.

"Je ne peux pas te promettre de ne plus être violente"

Johnny Depp explique ensuite pourquoi il est parti au milieu d'une dispute : "Je ne peux pas supporter l'idée que cela devienne davantage physique, qu'il y ait de plus en plus d'abus physique l'un sur l'autre. (...) J'ai peur que ça se transforme en une putain de scène de crime. Il faut qu'on se reprenne, qu'on y arrive (...) en tant qu'individus et en tant que couple. Parce que je t'aime et que je ne veux pas te quitter". Rapidement, Amber Heard promet de faire des efforts : "Je ne peux pas promettre que tout sera parfait. Je ne peux pas te promettre de ne plus être violente. Mon Dieu, parfois je suis tellement en colère que je perds les pédales. Je peux te promettre que je ferai tout pour changer. Je te le promets. Je ne vais pas évoquer le divorce, sauf si je le pense vraiment". Un enregistrement qui risque de coûter cher à l'actrice américaine, qui a toujours affirmé qu'elle avait été la seule victime de violences lors de son union avec Johnny Depp.

Par Alexia Felix