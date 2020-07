Johnny Depp jaloux de Leonardo DiCaprio ? Amber Heard révèle le surnom qu'il lui a donné

Depuis le 7 juillet dernier, Johnny Depp fait la une des médias du monde entier. C'est en effet depuis cette date que se déroule son procès contre le tabloïd anglais "The Sun".

Pour rappel, en mai 2016, l'actrice Amber Heard surprenait le tout Hollywood en demandant le divorce à Johnny Depp après moins de deux ans de mariage, l’accusant au passage, de violences conjugales. Témoignages glaçants, vidéos et enregistrements équivoques… l’actrice mène alors un combat pour prouver qu’elle a été violentée par l’acteur à plusieurs reprises. Face à l'ampleur de l'affaire, le tabloïd anglais "The Sun" s'empresse d'affirmer que la star de Pirates des Caraïbes est un "frappeur de femmes" dans un article d’avril 2018. Furieux, Johnny Depp a donc décidé d'attaquer le magazine en diffamation.



Depuis le début de ce procès très médiatisé, Johnny Depp a pris la parole pour dénoncer le comportement inadmissible de son ex-femme et pour lui reprocher de ne pas l'avoir soutenu dans son combat contre l'alcool. Ce lundi 20 juillet 2020, Amber Heard a été autorisée à témoigner pour la première fois. La jolie blonde assure que le papa de Lily-Rose Depp a menacé de la tuer à plusieurs reprises : "Il a expliqué ce qu'il me ferait si je le quittais ou si je le blessais, par exemple, qu'il me mutilerait le visage pour que personne d'autre ne veuille de moi" assure la comédienne de 34 ans.

Johnny Depp jaloux de Leonardo DiCaprio ?

Amber Heard a également tenu à expliquer à quel point Johnny Depp était jaloux de nombreux confrères. Il aurait ainsi soupçonné Amber Heard d’avoir eu des liaisons avec "chacune de ses co-stars, film après film : Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton, Channing Tatum... et même des femmes comme Kelli Garner : "Il me narguait à ce sujet, surtout quand il était ivre ou défoncé, et avait des surnoms péjoratifs pour chacune de mes co-stars masculines qu'il considérait comme une menace sexuelle" a lancé l'actrice. Celui qui campait le déjanté Jack Sparrow dans "Pirates des Caraïbes" était aussi persuadé que sa compagne avait eu une romance secrète avec Leonardo DiCaprio. Très jaloux, il aurait qualifié son concurrent de "tête de citrouille".





Par E.S.