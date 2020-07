Johnny Depp : la sombre raison pour laquelle il a décidé de divorcer d'Amber Heard

C'est un divorce des plus compliqué que vit actuellement l'acteur Johnny Depp avec son ex-femme Amber Heard. En effet, cette dernière a accusé pendant de longues années l'acteur de violences conjugales. Ces accusations n'ont pas été sans conséquence puisque la carrière de la star de Pirates des Caraïbes a été mise entre parenthèses suite à cela. Après l'annonce du divorce et les accusations de violences, les tabloïds n'ont pas été tendre avec l'acteur. C'est pourquoi il a décidé de les poursuivre en justice, et plus précisément The Sun pour diffamation. Le procès s'est ouvert ce mardi 7 juillet et Johnny Depp est bien décidé à rétablir la vérité. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il semblerait que la donne ait changé. Alors qu'Amber Heard était vue comme la victime dans cette affaire, cela tend à changer.

"j'ai décidé de divorcer ce jour-là"

Et pour cause, des enregistrements téléphoniques ont été dévoilés dans lesquels on entend l'actrice être violent envers l'acteur : ""tu as été tapé… mais je ne t’ai pas cogné. Je ne t’ai pas tabassé pu***. Je te frappais pu***. Tu es un pu*** de bébé". Johnny Depp aurait alors répondu : "Parce que tu as commencé à me donner des coups." "Tu es tellement un bébé. Grandis un peu pu***".

Johnny Depp a alors décidé de tout révéler dans ce procès, notamment le jour où le déclic s'est produit, où il a décidé de divorcer d'Amber Heard. "S'il a mis fin à cette relation, c'est en grande partie après le comportement d'Amber Heard et de ses amis lors d'une fête d'anniversaire en avril 2016", ont-ils annoncé, comme le rapporte The Mirror. L'un d'entre eux aurait déféqué sur le lit. L'actrice n'a pas avoué qu se cachait derrière cela, mais a reconnu "une blague inoffensive". C'en est trop pour Johnny Depp qui explique lors du procès qu'il a "décidé divorcer de madame Heard ce jour-là".

Par J.F.