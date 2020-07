Johnny Depp : pourquoi Vanessa Paradis ne témoignera finalement pas

C’est le procès le plus people du moment. À Londres, Johnny Depp poursuit en justice pour diffamation le tabloïd The Sun. L'acteur accuse le magazine d’avoir affirmé dans un de ses articles qu'il était un mari violent durant sa relation avec Amber Heard. Débuté le mardi 7 juillet, le procès doit durer trois semaines et a déjà apporté son lot de révélations. Révélations peu glorieuses, voire sordides, pour l’ex-couple de stars qu’étaient Johnny Depp et Amber Heard. Si les deux comédiens sont présents aux audiences (Johnny Depp comme accusateur et Amber Heard comme témoin en faveur du Sun), d’autres stars auraient dû défiler à la barre. Vanessa Paradis et Winona Ryder, deux ex-compagnes du héros de "Pirates des Caraïbes" auraient dû témoigner en faveur de l’acteur américain. Mais The Mirror a révélé ce jeudi 16 juillet que la comédienne et chanteuse française n’interviendrait finalement pas. La haute cour de justice de Londres a considéré que le témoignage de la mère de Lily-Rose Depp et Jack Depp n’était pas nécessaire vu que le procès ne portait que sur les accusations formulées par Amber Heard et sur le comportement de Johnny Depp envers l’actrice texane.

Le témoignage de Winona Ryder également annulé

Vanessa Paradis a été remplacée au pied levé par Sean Bett, le chef de la sécurité de l’acteur de 57 ans. L’actrice Winona Ryder ne témoignera pas non plus, vraisemblablement pour les mêmes raisons. Vanessa Paradis tout comme Winona Ryder ont toujours fermement protesté contre les accusations de violences conjugales faites à l’encontre de Johnny Depp. "Pendant toutes ces années, j’ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent. Il n’a jamais été violent ou abusif envers moi", écrivait en 2016 Vanessa Paradis dans une lettre transmise à la justice. "Il n’a jamais été violent ou abusif envers quiconque que j’aie vu. Je me sentais tellement en sécurité avec lui", indiquait de son côté Winona Ryder.

