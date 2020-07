Johnny Depp violent avec Amber Heard ? Son procès contre le Sun s'ouvre

Les ennuis judiciaires de Johnny Depp sont loin d’être finis. L’acteur américain, star de "Pirates des Caraïbes" poursuit le tabloïd britannique en diffamation. Il lui reproche d’avoir présenté comme fait avéré dans un article d’avril 2018 qu’il ait battu son ex-femme Amber Heard comme le rappelle l’AFP. Le procès doit durer trois semaines devant la Haute Cour de Londres. A la barre de manière virtuelle sont attendues Vanessa Paradis et Winona Ryder, deux ex-compagnes de Johnny Depp. Toutes deux soutiennent le héros de "Charlie et la chocolaterie" et ont assuré que le comédien n’était pas violent. The Sun de son côté réfute toute allégation de diffamation et affirme s’être basé sur quatorze accusations de violences contre Johnny Depp entre 2013 et 2016. Le tabloïd a de plus souligné que l’acteur était allé contre un ordre de la Cour : à savoir communiquer une série de SMS dans lesquels il demandait des drogues à son assistant.

Vanessa Paradis et Winona Ryder entendues comme témoins

Le procès promet d’être tendu dans la mesure où le juge a rejeté la demande de Johnny Depp que soient publiées "toutes les communications" entre son ex-femme et deux hommes qu’il soupçonne d’avoir été ses amants. Ces deux hommes seraient Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX et le comédien James Franco comme le rapporte l’AFP. A noter que les deux-ex époux sont présents au procès à Londres, procès qui devrait durer trois semaines.

Johnny Depp et Amber Heard avaient fait connaissance en 2011 avant de se marier en février 2015 à Los Angeles. Leur divorce annoncé début 2017 après un peu plus d’an de mariage avait fait la Une de la presse américaine. L’actrice texane avait évoqué de nombreuses violences conjugales "physiques et psychologiques" pendant toute leur relation. Des accusations que Johnny Depp a toujours contestées. Si le comédien a versé sept millions de dollars à la comédienne lors de la procédure de divorce – somme qu’Amber Heard a reversé à des associations – il a porté plainte contre elle pour diffamation aux Etats-Unis.

Johnny Depp and Amber Heard arrive for start of three-week libel showdown over claims he beat estranged wife https://t.co/aVWO5KdNNZ pic.twitter.com/JxcAIEfjWX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2020

Par Non Stop People TV