Johnny Depp violent ? Il reconnait avoir frappé Amber Heard

Trois ans après le divorce de Johnny Depp et Amber Heard, les anciens amoureux se sont retrouvés ce mardi 7 juillet au tribunal. L’acteur américain est en plein procès pour diffamation contre le tabloïd britannique The Sun et son propriétaire News Group Newspapers (NGN) qui avaient présenté comme avéré en avril 2018 que Johnny Depp avait frappé son ex-épouse Amber Heard avant leur divorce en 2017. Et face à la Haute Cour de Londres, l’ancien compagnon de Vanessa Paradis ne cesse de clamer son innocence : "C’est absolument faux". Johnny Depp a toutefois reconnu avoir "succombé à ses vieux démons" en mars 2013, mais a assuré n’avait jamais eu recours à la violence : "Je ne frapperais jamais une femme, en aucun cas et à aucun moment. Je trouve cela tout simplement inconcevable et cela n'arrive jamais". Mais ce jeudi 9 juillet, Johnny Depp a fait une révélation inattendue.

Un coup de tête accidentel

Au deuxième jour du procès, le tribunal est revenu sur une soirée de décembre 2015 durant laquelle Johnny Depp aurait frappé Amber Heard. Selon l’avocat du Sun, l’acteur aurait "perdu son sang-froid", aurait jeté une carafe sur Amber Heard avant de lui tirer les cheveux et de lui taper la tête. L'avocat a également déclaré au tribunal que Johnny Depp aurait tenté d'étrangler l'actrice et aurait cassé un cadre de lit en la jetant par terre et en grimpant sur elle. Et alors qu’il avait toujours nié avoir été violent envers son ex-épouse, Johnny Depp a révélé avoir bien asséné un coup de tête à la jeune femme. Toutefois selon l’acteur, il s’agirait d’un accident : "Il n’y avait pas de coup de tête intentionnel". Il a par ailleurs nié lui avoir cassé le nez, expliquant qu'il avait essayé de "saisir" ses bras pour "contrôler sa violence" et "arrêter ses coups".

Par Alexia Felix