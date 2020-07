Johnny Depp violent ? La soeur d’Amber Heard témoigne

Depuis le 7 juillet dernier, le procès de Johnny Depp contre The Sun passionne les médias. Qualifié d’époux violent par le tabloïd britannique, l’acteur américain tente de prouver son innocence. Mais ces derniers jours, les témoignages mettent en lumière la violence de Johnny Depp. Ainsi, alors qu’Amber Heard a reconnu avoir déjà frappé son ex-époux, l’actrice a assuré que Johnny Depp avait été violent envers sa soeur Whitney : "Il allait la pousser dans les escaliers et, au moment où c’est arrivé, je me suis rappelée avoir entendu qu’il avait poussé une ancienne petite amie - Kate Moss, je crois - dans les escaliers. C'était imprimé dans mon esprit... alors j'ai réagi instinctivement. J'étais le punching ball de Johnny depuis des années... et je ne l’avais jamais frappé. C’était la première fois que je ripostais", a confié l’actrice devant les jurés le 21 juillet dernier. Et ce jeudi 23 juillet, c’est la soeur d’Amber Heard qui est sortie du silence pour livrer un témoignage glaçant.

"Il s’en est vraiment pris à Amber"

Whitney Henriquez a confirmé que Johnny Depp aurait tenté de la pousser dans les escaliers alors qu’elle essayait de séparer les deux ex-amoureux lors d’une dispute : "Il s'en est vraiment pris à Amber. Je me tenais auprès d'elle lorsqu'il l'a attrapé par les cheveux d'une main et l'a frappée en pleine tête. Quand il est arrivé en haut des escaliers, il m'a tirée en arrière pour pouvoir attraper Amber. Je me souviens avoir été effrayée parce que j'avais peur de tomber en arrière et de tomber dans les escaliers. Johnny a tendu la main pour me pousser hors du chemin pour se jeter sur Amber et à la place m'a frappée, me frappant au bras. Amber a soudainement fait un bond en avant et l'a frappé et a dit : 'Ne frappe pas ma sœur'. Je n'ai pas vu exactement comment Amber l'a frappé, mais cela ne m'a pas semblé particulièrement dur. C'était juste assez pour qu'il s'arrête. Elle essayait juste de me protéger et je pense que cela m'a probablement empêché d'être poussée dans les escaliers", a confié la jeune femme, citée par le Daily Mail. SI Johnny Depp était "très doux" lors de leur rencontre, la soeur d’Amber Heard a rapidement perçu Johnny Depp comme "incroyablement jaloux et possessif".

Par Alexia Felix