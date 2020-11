Johnny Depp viré après avoir perdu son procès, il sort du silence

Rien ne va plus pour Johnny Depp. La star de la saga "Pirates des Caraïbes" a vécu une semaine tourmentée. Lundi 2 novembre 2020, après plusieurs semaines de bataille juridique contre le journal "The Sun", le comédien de 57 ans a perdu son procès devant la Haute Cour de Londres. Johnny Depp avait poursuivi le média britannique pour diffamation. Dans ses colonnes, "The Sun" avait accusé Johnny Depp de violences conjugales à l’encontre de son ex-compagne Amber Heard et l’avait qualifié de "frappeur de femmes". Johnny Depp ne compte pas se laisser faire et a annoncé son intention de faire appel. Quelques jours après l’annonce du verdict, Johnny Depp s’est emparé de son compte Instagram pour s’exprimer.

Johnny Depp fait appel !

Après avoir remercié ses fidèles soutiens pour leurs "messages d’amour et d’inquiétude", il assure avoir dit la vérité. "Le jugement surréaliste du tribunal dans l'affaire W.K. ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que j'ai l'intention de faire appel. Ma détermination reste ferme et j'ai l'intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses", écrit le père de Lily-Rose et Jack Depp. Pour Johnny Depp, la perte de ce procès est un vrai coup dur. L’acteur a dû renoncer à son rôle dans le film "Les Animaux Fantastiques". "Je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans ‘Les Animaux Fantastiques’ et que j'ai respecté et accepté cette demande", précise Johnny Depp. Un rôle que Johnny Depp avait déjà joué en 2016 et 2018.

Par Matilde A.