Johnny Hallyday et Laura Smet : Un cliché inédit dévoilé par Nathalie Baye

Les fans de Nathalie Baye ont eu une véritable frayeur depuis quelques jours. Après son hospitalisation en février dernier suite à un épisode grippal avec une infection broncho-pulmonaire, la comédienne avait fait son retour sur Instagram. Mais ces derniers jours, Nathalie Baye était absente. De quoi inquiéter fortement les internautes. Heureusement, Laura Smet, la fille de l’actrice, a rapidement rassuré les internautes sur l’état de santé de sa mère : "Instagram a fermé son compte car elle avait oublié de mettre les repost sur certaines vidéos… rien de grave ne vous inquiétez pas ! Bonne journée à vous !". Et ce mercredi 10 juin, c’est finalement Nathalie Baye qui est sortie du silence.

Un retour remarqué sur Instagram

Evoquant dans un premier temps la sortie de son prochain film, "À la rentrée sortira "Garçon chiffon" de Nicolas Maury dans le quel je joue et qui est à la sélection officielle de Cannes ! Bravo Nicolas !", Nathalie Baye a ensuite fait une surprise à ses abonnés, en dévoilant une photo inédite de Laura Smet et de Johnny Hallyday. Sur le cliché, le père et la fille prennent la pose tendrement en regardant l’objectif : "Deux coquins" a simplement écrit en légende Nathalie Baye. Rapidement, les internautes ont été nombreux à réagir au cliché : "Magnifique photo, et quelle complicité", "Magnifique photo et ravie de vous revoir vous nous avez manqué", "Main dans la main, une merveille cette photo. Bonheur à vous et à votre famille. Merci de nous faire plaisir".

Par Alexia Felix