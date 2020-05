Johnny Hallyday : Laura Smet partage un tendre souvenir sur Instagram

En décembre 2017, Laura Smet perdait son père Johnny Hallyday après un cancer du poumon à l’âge de 74 ans. Mais alors que l’actrice était en deuil, elle a été entrainée dans une véritable guerre contre sa belle-mère Laeticia Hallyday pour l’héritage du rockeur disparu. Dans les colonnes du magazine Elle en décembre dernier, Laura Smet avait fait des confidences : "Ce que je vis depuis deux ans est tellement glauque, j'ai pensé que c'était bien d'aller dans une autre famille pour penser à autre chose ! Ce fut une vraie bouffée d'oxygène. J'essaie de ne pas me mentir. Parfois la vie n'est pas cool, et je ne fais pas semblant du contraire. Je fais ce qui me semble bon et juste pour les gens que j'aime. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ma seule vérité. C'est juste la parole d'une fille qui se prend un mur, et qui essaie de faire avec, le mieux possible".

Les internautes conquis

Près de trois ans après la disparition de Johnny Hallyday, Laura Smet était d’humeur nostalgique ce vendredi 8 mai. Sur son compte Instagram, l’actrice a décidé de partager avec ses abonnés un tendre souvenir. Sur la photo, Laura Smet apparait tout sourire regardant son père droit dans les yeux, tenant son visage entre ses mains. En légende du cliché, la jeune femme a simplement mis un coeur noir. De quoi attendrir les internautes qui ont été nombreux à commenter le cliché : "Quelle belle photo si naturelle et sincère", "Magnifique photo père fille", "Tellement beaux tous les deux", "Un regard qui ne trompe pas", "Que d’amour dans cette photo".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 8 Mai 2020 à 1 :12 PDT 8 Mai 2020 à 1 :12 PDT

Par Alexia Felix