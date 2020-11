Johnny Hallyday : Laura Smet poste une adorable photo sur Instagram

La bataille judiciaire avec Laeticia Hallyday étant terminée, Laura Smet peut désormais souffler. En octobre dernier, l'actrice récemment aperçue dans la série "La garçonne", est devenue maman pour la première fois. Un heureux évènement venu sceller son union avec Raphaël Lancray-Javal, son mari depuis 2018. Fière d'endosser le rôle de maman, Laura Smet reste néanmoins hantée par la disparition de Johnny Hallyday.

Ce jeudi 12 novembre 2020, la jolie blonde a en effet publié une jolie photo sur Instagram. Un cliché souvenir sur lequel elle apparaît aux cotés de son illustre papa. "Tu me manques terriblement" écrit-elle en légende avec tristesse.

Le Soutien des internautes

Face à ce nouveau petit moment de faiblesse et de nostalgie, Laura Smet a heureusement pu compter sur l'immense soutien de ses abonnés. S'ils ont été nombreux à pointer du doigt leur ressemblance, ils ont aussi inondé la publication de messages d'encouragements : "Accrochez vous à votre petit garçon, de là où il est il doit être tellement fier", "Quelle ressemblance", "Il serait tellement fier de vous voir maman", "C'est fou la ressemblance, vous êtes beaux", "Soyez courageuse", "Il nous manque tant, courage chère Laura", "Ce message est très touchant", "Moi aussi je le pleure et je ne l'oublierai jamais", "Plein de pensées pour vous", "Magnifique photo", "La copie de votre papa", "Sublimes", "Il serait fier de ce que vous êtes devenue", "Je suis émue", "Vous lui ressemblez tellement et le même charme", "Même regard que votre père", "Quand on devient mère, l'absence de parent se fait encore plus cruelle", "De tout coeur avec vous" peut-on par exemple lire.



