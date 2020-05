Johnny Hallyday : le jour où il a sauvé Sophie Marceau

Ce jeudi sort la nouvelle biographie de Johnny Hallyday par Gilles Lhote, Lady Lucille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle risque de faire grand bruit. Et pour cause, dans ces pages, il met en lumière la relation amicale pour le moins ambiguë entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve.

Mais il semblerait que le rocker soit venu au secours d'une autre actrice, Sophie Marceau. Et c'est Dominique Besnehard qui raconte l'anecdote dans une interview accordée à Paris Match. Annulé cette année à cause du coronavirus, le producteur tente de le faire vivre cette année avec des histoires pour le moins insolites. Et celle-ci se passe lors de l'édition de 1999, et Sophie Marceau est comme à chaque foisn très attendue sur la Croisette, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.

"je l'ai vu perdre pied"

"C’est avec Sophie Marceau, en 1999, que j’ai vécu la cérémonie de clôture la pire de ma vie. Sophie avait passé son après-midi pour une œuvre caritative avec des enfants malades, elle était bouleversée et ne désirait pas venir remettre la Palme d’or mais Canal+ insistait", raconte-t-il dans les pages du magazine. "Elle avait débarqué trente minutes avant, je l’avais briffée rapidement. Et je l’ai vu perdre pied sur scène. Son discours devenait incohérent, les sifflets montaient".

Mais c'était sans compter sur le soutien de Johnny Hallyday, défendu par Michel Drucker, bien décidé à ne pas laisser l'actrice dans une mauvaise situation. "Johnny Hallyday assis à côté de moi avait fini par s’inquiéter : ‘elle craque, tu ne peux pas la laisser comme ça, va la chercher’. Impossible, bien sûr".

Par J.F.