Johnny Hallyday : Nathalie Baye nostalgique de leur idylle, elle partage un cliché émouvant

Johnny Hallyday a charmé le cœur de ses fans mais également celui de nombreuses femmes. En 1961, le rockeur rencontre Sylvie Vartan, la première femme de sa vie. De leur amour est né David Hallyday en 1966. Si Johnny Hallyday a passé les dernières années de sa vie avec son épouse et mère de ses deux filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday, une autre femme a été particulièrement importante pour lui. Il s'agit de Nathalie Baye avec qui il a eu une fille, Laura Smet. L'actrice française était très attachée au père de son enfant et n'hésite pas, encore aujourd'hui, à lui rendre de beaux hommages. Johnny Hallyday a marqué sa vie et elle ne l'oublie pas. D'ailleurs, ce dimanche 23 février, Nathalie Baye a partagé une photo adorable et bouleversante de leur idylle passée où l'amour était au rendez-vous...

"Tendresse et complicité"

Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017 mais il n'a pas emporté avec lui les souvenirs heureux. En septembre 2019, Nathalie Baye avait déjà fait part de sa nostalgie en partageant sur son compte Instagram un cliché d'elle en compagnie du père de sa fille en train de l'embrasser. Ce cliché avait ému de nombreux fans et il semble que l'actrice française ressente à nouveau un manque. Ce dimanche 23 février, la mère de Laura Smet a posté une magnifique photo en noir et blanc où elle s'affiche avec Johnny Hallyday. Pour accompagner ce cliché adorable, elle a inscrit en légende : "Le temps passe, les photos restent... tendresse et complicité... photo prise en vacances par une grande amie...". Le regard que lance Nathalie Baye à Johnny Halliday en dit long sur ses sentiments. En tout cas, l'actrice revient peu à peu sur Instagram après son hospitalisation pour le plus grand bonheur de sa communauté et cela est assez rassurant.

Par Solène Sab