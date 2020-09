Johnny Hallyday : Nathalie Baye partage un tendre souvenir

Nathalie Baye est très active sur les réseaux sociaux. Le 29 août dernier, la mère de Laura Smet a pris la défense de sa fille en s’en prenant sur Instagram aux paparazzis : "La presse de merde (désolée pour la grossièreté) n’arrête pas de sortir des imbécilités et sont extrêmement pénibles avec ma fille... paparazzi etc. Bonne journée". Et en plus de ses coups de gueules, Nathalie Baye partage régulièrement des souvenirs sur Instagram pour le plus grand plaisir des internautes. Ainsi le 20 aout dernier, Nathalie Baye avait dévoilé deux photos de Laura Smet dans les bras de son père Johnny Hallyday, qui regardait sa fille avec tendresse en lui faisant un bisou dans le cou. Des clichés qui avaient fait fondre les fans du rockeur disparu.

Les internautes réagissent

Et ce jeudi 17 septembre, Nathalie Baye a de nouveau joué la carte de la nostalgie sur le réseau social. La comédienne a dévoilé cette fois-ci un cliché d’elle prenant la pose avec Claude Brasseur et Johnny Hallyday pour le film "Détective" de Jean-Luc Godard tourné en 1985 : "Un des tournages les plus dingos que j’ai connu..! Détective de Jean Luc Godard avec Johnny et Claude Brasseur entre autres... Johnny était heureux de tourner .. nous riions beaucoup..! Heureux souvenir", a écrit la mère de Laura Smet en légende du cliché. Un souvenir qui a beaucoup fait réagir les internautes : "Que vous êtes beaux. Je pense que Johnny a eu une période douce avec vous”, “Johnny est mon rocker favori et vous êtes une actrice que j’apprécie particulièrement”, “Excellent film, Johnny nous manque aussi”, “Johnny irradie de bonheur".

Par Alexia Felix