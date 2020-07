Johnny Ortiz (Breaking Bad) : accusé de tentative de meurtre, l’acteur risque la prison à vie

Si Johnny Depp est depuis deux semaines, en pleine guerre judicaire au tribunal contre son ex-femme, Amber Heard, un autre acteur américain est lui aussi en pleine mauvaise passe.



Ce lundi 20 juillet 2020, Johnny Ortiz a comparu devant le tribunal de Los Angeles pour tentative de meurtre. Arrêté en mai dernier, l’acteur aperçu dans le film "El Camino : A Breaking Bad Movie" est suspecté d’avoir agi sous la direction d’un gang, tristement connu pour ses actions criminelles. Johnny Ortiz et un certain Armando Miguel Navarro auraient donc, selon l’enquête menée par la police, tenté de tuer un homme prénommé Brian Duke.



Une plainte dévoilée par la presse américaine, révèle que les deux hommes auraient tenté de tuer l'homme "au profit, sous la direction et en association avec un gang de rue criminel dans l’intention spécifique de promouvoir, de favoriser et d’aider la conduite criminelle des membres du gang". Inculpé quelques jours après la tentative de meurtre, Johnny Ortiz a rapidement été incarcéré et sa caution a été fixée à 1 million de dollars.

L’acteur clame son innocence

Depuis son arrestation, l’acteur de 24 ans continue de clamer son innocence et a donc plaidé non-coupable. Depuis mai dernier, sa famille se mobilise pour tenter de prouver sa non culpabilité et a même lancé une campagne de financement participatif pour ses fans puissent verser quelques dons pour ainsi accélérer sa libération.



S'il est reconnu coupable des accusations de "tentative de meurtre volontaire, délibérée et préméditée", Johnny Ortiz risque la prison à perpétuité. Malheureusement, selon le magazine Deadline, la collecte de fonds n’a pour l’instant permis de récolter que 780 dollars sur les 100 000 demandés. En attendant, Johnny Ortiz reste incarcéré et l'audience préliminaire a été fixée au 22 septembre prochain.



Par E.S.