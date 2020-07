José Garcia marié : qui est sa femme Isabelle Doval ?

Les fans de José Garcia s'apprêtent à retrouver l'acteur ce lundi soir dans "À fond", un film réalisé par Nicolas Benamou. Lorsque le film est sorti en salles en décembre 2016, l'acteur avait donné une interview à "Orléans Actu" dans laquelle il avait qualifié ce projet de "comédie du 21e siècle".

Et de poursuivre : "J'ai très, très envie de développer plus la comédie. Les sujets sont différents et beaucoup plus ambitieux (...) Le côté très spectaculaire de tous les films américains et même français qui nous en mettent plein la vue avec des explosions, des rajouts d'explosions fait que dans ce film-là, il y a quelque chose de l'ordre de la réalité (...) C'est nous qui faisons les cascades, on les fait avec nos difficultés à nous, il n'y a pas le côté excellence du type qui saute quatre étages et qui replonge ailleurs (...) Cette authenticité-là fait que les gens arrivent à s'identifier encore et davantage".

Une relation solide

Côté coeur, José Garcia file le parfait amour avec Isabelle Doval, une actrice, scénariste et réalisatrice française de 57 ans. C'est en 1992 que les deux tourtereaux se sont rencontrés, dans le même stage de formation pour acteurs. Ils sont les heureux parents de deux enfants, Laurène et Thelma. Si la première a joué dans "Demain tout commence" d'Hugo Gélin avec Omar Sy, la deuxième a eu un rôle dans la série "Quadras" en 2017, une fiction réalisée par sa maman.

Avant de faire tourner sa fille à la télévision, Isabelle Doval a travaillé avec Jérôme Savary. Il l'a mise en scène dans "Le Bourgeois Gentilhomme" et dans la comédie musicale "Cabaret". Les téléspectateurs l'ont aussi vue dans des séries comme "Extrême limite" et "Sous le soleil". En 2001, elle retrouvait José Garcia sur le tournage de "La Vérité si je mens 2". Ils ont ensuite collaboré dans "Fonzy". Un projet pour lequel ils étaient sur la même longueur d'ondes, comme elle l'avait confié en 2013 à Paris Match. "Lorsque nous avons commencé à travailler sur le script - un homme qui a beaucoup donné son sperme se retrouve géniteur de 533 rejetons dont 142 veulent le connaître - je me suis rendue compte qu'il avait également envie de raconter cette histoire de la naissance d'un père".

Par Non Stop People TV