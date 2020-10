Josiane Balasko : Quel est son vrai nom ?

Dans la comédie "Mes héros" d'Éric Besnard diffusée ce jeudi 29 octobre à 21 heures sur France 3, Josiane Balasko partage l'affiche avec Gérard Jugnot. Formant un couple de retraités, l'actrice et l'acteur se retrouvent après avoir incarné Bernard et Nathalie dans le célèbre film "Les Bronzés". C'est d'ailleurs avec la troupe du Splendid composée de Michel Blanc, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot, Thierry Lhermitte et Christian Clavier, que Josiane Balasko a débuté en 1978. Pour se lancer dans sa carrière marquée par des comédies à succès, l'actrice a pourtant modifié son nom de famille.

"Dans toutes les familles, il y a des secrets"

Née le 15 avril 1950 à Paris, elle se nomme Josiane Balaskovic, nom de son père Ivan, né à Tordinci en Croatie, qu'elle a perdu lorsqu'elle avait seulement 14 ans. Josiane Balasko a ensuite été élevée par sa mère Fernande Gattechaut, originaire de Nice, et sa grand-mère, à Neuilly-en-Thelle dans l'Oise. Peu avant la disparition de son père, la jeune fille a découvert qu'elle avait un demi-frère en Yougoslavie. "J'étais très contente. Je l'ai appris à la mort de mon père, j'avais 14 ans. Ce frère était beaucoup plus âgé que moi, mais quand la fratrie s'agrandit, c'est plutôt réconfortant. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Chez nous, tout le monde était au courant, sauf les enfants", avait-elle confié au magazine Notre temps. Ces vacances en famille en Yougoslavie ont d'ailleurs inspiré la réalisatrice pour son film "Demi-sœur".

Par Marie Merlet