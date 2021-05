Joss Whedon accusé de harcèlement : Gal Gadot fait de lourdes révélations

Le scandale a éclaté il y a quelques mois maintenant, le 11 février dernier. Charisma Carpenter accusait le réalisateur Joss Whedon de harcèlement sur le tournage de "Buffy contre les vampires". C'est sur ses réseaux sociaux que la jeune femme avait brisé l'omerta : "Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lorsque nous travaillions ensemble sur les tournages de Buffy et d’Angel", avait-elle expliqué avant de poursuivre : "Il trouvait cela drôle, mais cela a développé mon anxiété, m'a fait perdre le contrôle de moi-même et m'a éloignée de mes collègues. Ces incidents dérangeants ont déclenché une maladie physique chronique dont je souffre encore. C’est le cœur battant et lourd que je confie avoir surmonté cela en m'isolant et, parfois, de façon destructrice."

"Il a menacé de ruiner ma carrière"

Charisma Carpenter avait pu compter sur le soutien de David Boreanaz. Il avait commenté la publication de l'actrice en écrivant : "Bien que je sois fière d'associer mon nom à celui de Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associée à celui de Joss Whedon (…) Mais je soutiens tous les survivants d'abus et je suis fière qu'ils prennent la parole."

Et ce lundi 10 mai, l'affaire connaît un nouveau rebondissement puisque c'est Gal Gadot qui accuse aujourd'hui Joss Whedon de harcèlement.

L'interprète de Wonder Woman qui était interviewée pour la chaîne israélienne N12 News a confié que le réalisateur l'avait vivement menacé sur le tournage de "Justice League" : "J'ai eu des problèmes personnels avec Joss, mais j'ai préféré gérer cela moi-même. Il a menacé de ruiner ma carrière en me disant que si je faisais telle ou telle chose, il ferait en sorte de rendre ma carrière misérable. Je me suis immédiatement occupée de régler ça" explique-t-elle. Le principal intéressé n'a pas encore réagi à ces propos.

Par J.F.