Jude Law papa pour la 6e fois à 47 ans : sa femme Phillipa Coan a accouché

La famille Law vient à nouveau de s’agrandir ! À 47 ans, Jude Law en effet aux joies de la paternité pour la sixième fois. Invité sur le plateau de l’émission "Tonight Show" ce lundi 14 septembre 2020, l’acteur anglais a annoncé qu’il vient d’accueillir un nouvel enfant, le premier avec sa femme Phillipa Coan. Venu pour assurer la promotion de la série "The Third Day" diffusée sur OCS, dans laquelle il joue, le comédien britannique s’est laissé aller à quelques confidences sur sa vie privée : "J’ai beaucoup jardiné… Oh ! Et bien sûr, en plus de ça, j’ai eu un bébé. Voilà, vous savez tout. C’est vraiment merveilleux. On est tellement heureux de pouvoir fonder une famille." a-t-il joyeusement lancé.

Un sixième enfant pour Jude Law

De quoi confirmer la rumeur qui courait depuis déjà plusieurs semaines ! En couple depuis 2015, Jude Law et Phillipa Coan, une psychologue anglaise de 33 ans, avaient officialisé leur romance lors festival littéraire la même année. En 2019, les amoureux ont sauté le pas et se sont mariés au Old Marylebone Town Hall de Londres en 2019, trois mois après leurs fiançailles.

Si Phillipa Coan est devenue maman pour la première fois il y a quelques mois, Jude Law goûte quant à lui aux joies de la paternité pour la sixième fois. L’acteur a trois "grands enfants" : Rafferty (né en 1996), Rudy (né en 2002) et Iris (née en 2000), nés de son mariage avec l’actrice anglaise Sadie Frost. Jude Law est aussi papa de Sophia (née en 2009), fruit de sa brève relation avec le mannequin Samantha Burke et papa d’Ada (née en 2015), fruit de son histoire d’amour avec Catherine Harding.

Par E.S.