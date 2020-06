Julia Roberts : Cette anecdote étonnante sur son corps dans Pretty Woman

C'est incontestablement l'une des comédies romantiques les plus célèbres. Pretty Woman suit le quotidien d'une prostituée Vivian, jouée par Julia Roberts qui rencontre un riche homme d'affaires. Cette histoire d'amour pas comme les autres a fait polémique à sa sortie en 1990 avant de devenir le carton que l'on connaît aujourd'hui. Il n'est donc pas rare de voir le film diffusé sur nos petits écrans, et ce soir, c'est M6 qui le met à l'honneur. Pretty Woman est également l'occasion de découvrir Julia Roberts dans ce rôle qui lui ouvrira les portes du succès. Grâce à ce rôle, elle remportera le Golden Globes de la meilleure actrice en 1991.

un corps doublé

Ce qui fait la particularité de ce film est sans aucun doute les différentes anecdotes autour de lui. Il faut savoir qu'à l'époque, il devait s'appeler 3 000 et était en réalité une tragédie. Vivian aurait dû sombrer dans la drogue avant de mourir d'une overdose après qu'Edward l'ait quitté. Mais les studios Disney sont passés par là et ont rendu l'histoire plus romantique.

L'autre anecdote concerne le corps de Julia Roberts, qui vient d'arriver sur Instagram. Tout au long du film, elle affiche son corps de rêve avec des jambes interminables. Mais en réalité, ce corps n'est pas à elle ! Il s'agit en réalité de celui de sa doublure, Shelley Michelle ! Sur l'affiche du film ce sont en réalité ses jambes que l'on aperçoit, elles ont été greffées à l'actrice grâce à un montage. Le mannequin a également "prêté" son corps à des actrices telles que Sandra Bullock, Kim Basinger ou en Madonna.

Par J.F.