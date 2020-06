Julia Roberts en couple : Qui est son époux Daniel Moder ?

Julia Roberts n’est plus un coeur à prendre depuis de nombreuses années. Depuis 2001, l’actrice américaine est en couple avec Daniel Moder. Peu connu en dehors des Etats-Unis, ce dernier est un producteur américain. Après avoir décroché un diplôme en psychologie à l’Université du Colorado, Daniel Moder a démarré une carrière au cinéma en tant qu’assistant de production sur le film Crimson Tide en 1995. En 2000, il est ensuite devenu directeur de la photographie pour le court métrage Kid Quick. Et c’est finalement sur le tournage du "Mexicain" en 2001 que Daniel Moder a rencontré Julia Roberts. Rapidement, le coup de foudre a eu lieu entre eux et un an plus tard les deux tourtereaux se sont mariés. Ensemble, ils ont trois enfants: Hazel, Phinnaeus et Henry.

"Daniel est facile à aimer"

Très discret, Daniel Moder ne se montre pas très souvent aux côtés de sa compagne. Et si le directeur de photographie n’évoque jamais sa vie privée dans les médias, Julia Roberts quant à elle avait fait de touchantes confidences en 2017 au magazine Elle sur son couple : "Il fut un temps où je n’aurais pas mis tous mes oeufs dans le même panier, mais oui, je pense qu’on peut être avec quelqu’un pour la vie. Daniel est facile à aimer, il est drôle, et je suis toujours contente de le retrouver. Le fait d’élever les enfants dans la joie et l’harmonie ajoute au plaisir d’être ensemble. Franchement, je n’ai pas vu passer le temps. Il n’y a pas de secret pour réussir son mariage. Ca n’a rien à voir avec un tour de magie. J’ai juste eu la chance de trouver la personne avec qui construire ma vie".

Par Alexia Felix