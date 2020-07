Julianne Moore : Pourquoi elle est considérée comme une icône LGBT

La première trilogie Jurassic Park se poursuit ce mardi 7 juillet sur TF1 avec la diffusion du deuxième opus "Le Monde perdu : Jurassic Park", réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1997. Quatre ans après le premier volet, le milliardaire John Hammond retente l'aventure avec une île déserte, proche du parc, où les animaux préhistoriques vivent en liberté. Auprès du docteur Ian Malcolm, une nouvelle équipe va se joindre à lui avec le docteur Sarah Harding, incarnée par Julianne Moore. Forte d'une riche carrière, entre blockbusters, comédies et drames, l'actrice est aussi devenue au fil des années une icône LGBT.

Un fort engagement

En plus d'avoir incarné plusieurs personnages gays dans ses films, Julianne Moore s'est toujours montrée engagée pour la cause LGBT. Du début des années 80 où elle a participé aux protestations contre l’absence de réponse du gouvernement à la propagation du VIH, à sa participation à des projets de sensibilisation ou son rôle dans le film "Safe" en 1995, en passant par son engagement pour le mariage homosexuel. Avant que cela ne devienne légal aux États-Unis en juin 2015, Julianne Moore avait rejoint le mouvement #IDO de l'organisation Lambda Legal pour promouvoir l'égalité des droits des LGBT. Dans une vidéo pour faire passer le message, l'actrice déclarait : "On continuera à se battre jusqu'à ce que nous soyons tous vraiment égaux. On peut faire mieux. On doit faire mieux".

Sensible à cette cause depuis de nombreuses années, elle avait confié en 2011 : "Tout le monde a le droit de se marier avec la personne qu'il aime et de construire une famille (…) je ne peux pas croire qu'il a fallu si longtemps pour reconnaître cela". Au fil de ses prises de position, de ses soutiens et choix de rôle au cinéma, Julianne Moore est ainsi devenue une voix porteuse jusqu'à être considérée comme une icône gay. "C’est mon peuple. La communauté gay a un goût énorme. C'est très flatteur", avait-elle déclaré dans une interview en 2002.

Par Marie Merlet