Julie Gayet : ce sujet de discorde avec François Hollande

Passionnée de football, Julie Gayet partage ce centre d'intérêt pour ce sport avec François Hollande. Mais entre l'actrice et l'ancien président de la République, débattre sur le ballon rond peut s'avérer animé. A l'occasion de la prochaine sortie le 9 septembre prochain du film documentaire "Les Joueuses" qu'elle produit et consacre au football féminin en suivant les joueuses de l’Olympique Lyonnais, Julie Gayet s'est confiée dans une interview accordée au magazine So Foot, sur sa passion pour le football. De sa jeunesse où elle a pratiqué ce sport avec une "âme de celle qui fédère, qui parle beaucoup sur le terrain", Julie Gayet est au fil du temps devenue davantage spectatrice. "Je me prenais tacle sur tacle, j’avais des bleus et pour une actrice, c’est difficile après pour passer des castings", a-t-elle confié.

"Je suis plus démonstrative que lui"

Mais en tant que fidèle supportrice, la productrice avoue n'avoir "jamais défendu une équipe en particulier". Pourtant, cela ne l’empêche pas d'avoir des moments d'engueulade avec François Hollande. "C’est ça le football, non ? Je dois avouer que je suis plus démonstrative que lui. Je peux 'exploser' , je me lève, je vibre... J’ai un petit côté Salma Hayek", s'est amusée Julie Gayet qui a réussi à sensibiliser l'ancien président de la République au football féminin. "On regarde tout le temps des matches ensembles. J’ai quelques regrets : c’est de ne pas l’avoir pas accompagné sur certains matches car je n’avais pas voulu être du côté 'officiel' durant son mandat", a avoué celle qui n'a jamais voulu occuper officiellement le rôle de Première dame.

Par Marie Merlet