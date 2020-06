Julie Gayet : ce trouble neurologique dont elle est atteinte

Le 15 juin dernier, Julie Gayet s'est rendue à Rochefort aux côtés de Benjamin Biolay pour présenter "Soeurs jumelles : la rencontre de la musique et de l'image", "un projet qui vise à susciter la rencontre entre la Musique et l'Image, au travers d'une plateforme digitale (...) L'objectif est de créer une communauté qui se retrouvera physiquement pour la première édition de l'évènement fin juin 2021", précise le site de la SACEM. Quelques jours plus tard, Julie Gayet a annoncé le lancement de cette plateforme digitale "Soeurs Jumelles" en collaboration avec son amie Hélène Girault. Cette base sera 100% dédiée à la musique et à l'image, et ouvrira fin octobre 2020.

Dans un entretien qu'elle a accordé à Madame Figaro, la compagne de François Hollande a évoqué en avant-première ce projet, expliquant pourquoi elle a choisi "de promouvoir la musique à l'image". "Le cinéma est un art du collectif. Ce sont les synergies et les échanges qui permettent la création, et je suis devenue productrice pour mettre les talents en relation. À travers Rouges Editions, qui se consacre au travail des compositeurs, je me suis rendu compte qu'il existait peu de passerelles et de lieux de rencontres entre le monde de la musique et de l'image. 'Soeurs jumelles' est la résultant de ce constat et le prolongement logique de ce que je suis", a-t-elle confié.

Des répétitions "à l'oreille"

Afin de présenter son projet, Julie Gayet a donné des interviews à différents médias, notamment à Sud-Ouest. Dans cet entretien paru ce vendredi 26 juin, l'actrice s'est notamment confiée sur sa technique de travail, révélant pourquoi elle se devait de répéter ses rôles "à l'oreille". La faute à un trouble neurologique dont elle est atteinte.

"Je suis dyslexique. Pour cette raison, j'ai toujours été très attentive à la musicalité des choses, des paroles et des mots", a-t-elle dit. En 2010 déjà, Julie Gayet en avait parlé dans une interview. Le journaliste lui avait alors demandé de se définir en trois mots, ce à quoi elle avait répondu : "À une certaine époque, je disais maladroite, dyslexique et gauchère".

Par Non Stop People TV