Julie Gayet évoque son surprenant lien de parenté avec un célèbre acteur français

C'est en exerçant tranquillement son métier de comédienne que Julie Gayet a découvert l'existence d'un membre de sa famille. Ce lundi 19 octobre 2020, l'actrice a fait part de cette surprenante anecdote au micro d'Europe 1. La comédienne de 48 ans était en effet l'invitée d'Anne Roumanoff dans l'émission "Ca fait du bien", notamment pour assurer la promotion du film "Poly" dans lequel elle joue et qui sortira en salles le 21 octobre.



Ce long-métrage de Nicolas Vanier conte l'histoire dans les années 50 d'une amitié entre Louise (Elise de lambert), une fillette, et un poney, qu'elle sauve d'un cirque où il était maltraité... Julie Gayet y incarne le rôle d'une professeure d'équitation qui n'est autre que la mère de la petite Louise, et donne la réplique aux acteurs François Cluzet et Patrick Timsit.

"Tu savais qu'on était cousins ?"

Durant le tournage, la compagne de François Hollande s'est découvert un nouveau de lien parenté... avec le héros du film "Intouchables" ! "Il est venu me voir et m'a dit 'Tu savais qu'on était cousins ?' a-t-elle lancé au sujet de François Cluzet. "On a commencé à chercher et effectivement on est très proches, on est cousins du côté de ma mère, de ma famille dans les Ardennes." a-t-elle joyeusement continué.

Si Julie Gayet ignorait totalement cette filiation, elle se trouve désormais des ressemblances physiques avec son célèbre cousin : "Mais c'est vrai qu'il y avait un petit quelque chose, un petit air de famille avec François Cluzet" a-t-elle conclu, sourire aux lèvres. Une découverte qui réjouit visiblement l'actrice qui vient de dévoiler le visage de ses deux grands fils, nés de sa relation avec Santiago Amigorena.



Par E.S.