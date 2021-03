Julie Gayet pousse un coup de gueule contre le gouvernement

Depuis un an, le monde tourne au ralenti. La pandémie de coronavirus a provoqué une crise sanitaire et économique sans précédent. De nombreux secteurs sont touchés et certains professionnels se retrouvent en pleine tourmente. Par ailleurs, depuis octobre dernier, les lieux culturels sont fermés au public. Une décision qui commence à peser dans l'esprit des Français et surtout des artistes. Ce débat est souvent au cœur des polémiques et les avis sont divisés. Faut-il réouvrir les salles de spectacle ? Pour Julie Gayet, la réponse est sans appel. Ce lundi 8 mars, la compagne de François Hollande s'est rendue sur le plateau de "C à vous" et a poussé un violent coup de gueule contre le gouvernement.

"Il tue même la culture"

Les artistes sont nombreux à prendre la parole et à faire part de leur désespoir. En cette journée internationale des droits des femmes, c'était au tour de l'actrice de "Quai d'Orsay". Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Julie Gayet n'a pas mâché ses mots et a remis en cause les décisions gouvernementales concernant les mesures sanitaires mises en place. Après la tribune de Patrick Cohen, la compagne de l'ancien président a déclaré : "Le théâtre, c'est prouvé qu'on pouvait aller au théâtre, il n'y a pas eu de cluster dans les théâtres avec une jauge limitée, ça aurait été assez formidable de se dire qu'avec un ticket on pouvait aller au théâtre". La comédienne a également évoqué une profonde injustice. "Je pense qu'il y a une volonté de choisir quels secteurs on décide d'ouvrir et un moment donné je pense que l'exception culturelle c'est Français. On n'aurait pas pu se dire sur les théâtres, sur les cinémas, assis avec une jauge comme à l'église, donnez-nous des règles", a-t-elle déploré avant de conclure : "Moi, je trouve que là ça commence à être long, ça fait longtemps, et c'est très injuste, voilà". Pour Julie Gayet, le gouvernement est en train de "tuer la culture".

Par Solène Sab