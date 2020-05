Julie Gayet : Sa pique au gouvernement pour soutenir la culture

Depuis la mi-mars et le début du confinement, le secteur de la culture est à l’arrêt. Les tournages, les spectacles, les projets…tous sont suspendus et leur avenir bien incertain. En effet, dans son discours face à l’Assemblée Nationale le 28 avril dernier, Edouard Philippe a annoncé que seuls les galeries d’art, les médiathèques, les bibliothèques et les "petits musées" seraient autorisés à réouvrir. Quel futur pour les "grands musées", les cinémas, les théâtres, les salles de concerts ? Face à cette situation, un collectif d’artiste a signé une tribune dans Le Monde jeudi 30 avril. Ils interpellent le gouvernement pour remédier à "cet oubli de l’art et de la culture".

Une chiffre clé partagé de nombreuses fois

Dans un tweet, le président de la République a répondu aux artistes : "Je veux dire que je les entends. L’Etat continuera de les accompagner, protègera les plus fragiles, soutiendra la création". Alors que le gouvernement réfléchit à des aides pour relancer le secteur automobile, des artistes partagent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux un chiffre clé du dernier rapport des ministères de la Culture et de l’Economie : "La culture contribue sept fois plus au PIB que l’industrie automobile". Parmi les personnalités à partager cette phrase, Julie Gayet. La compagne de François Hollande engagée contre les violences faites aux femmes, a publié une photo de l’équipe du film "Les Misérables" lors du dernier Festival de Cannes avec, en légende, cette fameuse phrase en guise de coup de gueule. Julie Gayet accompagne sa publication du hashtag "culture oubliée".

Aux artistes qui se sont exprimés, je veux dire que je les entends. L’État continuera de les accompagner, protègera les plus fragiles, soutiendra la création. L’avenir ne peut s’inventer sans votre pouvoir d’imagination. Mercredi j'annoncerai des premières décisions en ce sens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 2, 2020

Par Valentine V.