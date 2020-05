Julie Gayet : Tendre photo avec ses deux fils, les internautes sous le charme

Julie Gayet est très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Alors que l’actrice ne se montre que très peu aux côtés de François Hollande, elle est encore plus discrète en ce qui concerne ses deux fils, nés de son mariage avec le cinéaste et écrivain Santiago Amigorena. En 2014, Julie Gayet avait fait de rares confidences sur ses garçons à TV Grandes Chaînes, en évoquant les crises d’adolescences : "A 13 et 15 ans, ils sont effectivement en plein dedans. Mais ils restent loin du compte : ils sont juste passés subitement au style mollusque. J’ai des copains qui ont élevé leurs enfants en ne leur disant jamais non. C’est épuisant. Pour moi, il y a des limites à imposer. Je ne vais pas négocier vingt-cinq minutes pour obtenir qu’on mette son manteau".

Rare photo de famille

Mais ce dimanche 10 mai, Julie Gayet est sortie de sa réserve concernant ses fils Tadeo et Ezechiel. Sur son compte Instagram, l’actrice française a dévoilé une photo d’elle en compagnie des deux jeunes hommes qui sont devenus de vrais adultes : "Mes grands…Je vous aime", a-t-elle écrit en légende. Sur le cliché, Julie Gayet embrasse sur la joue l’un de ses fils, tandis qu’elle serre l’autre dans ses bras. Un beau moment de complicité qui a beaucoup touché les internautes. L’année dernière, la compagne de François Hollande avait dévoilé à ses abonnés une photo de ses deux fils lorsqu’ils étaient enfants.

Par Alexia Felix