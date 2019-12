Juliette Binoche : cette séparation qui a bouleversé l'actrice

Très discrète sur sa vie privée, Juliette Binoche s'est laissée à quelques confidences sur l'impact d'une ancienne séparation sur son moral. Dans un long entretien au magazine "Psychologies", l'actrice qui n'a pas dévoilé l'identité de son compagnon actuel, a simplement confié avoir "une relation amoureuse qui commence à durer...". Également comblée par son métier et ses deux enfants, Juliette Binoche n'a pourtant pas toujours vécu des périodes faciles. Et revient sur un passage douloureux de sa vie après une séparation. "À la suite d’une déception amoureuse, je peux dire que j’ai eu deux passages difficiles, un sentiment d’abandon profond et aussi le sentiment que je n’avais pas le droit d’être aimée, que je n’étais pas 'aimable'", a-t-elle confié.

"J'ai dû accepter de renoncer au prince charmant"

Sans dévoiler l'identité de l'homme qui lui a valu de vivre une "rude épreuve", Juliette Binoche raconte avoir fait un travail sur elle-même : "Je n’ai pu passer cette épreuve qu’en reconnaissant et en acceptant que j’avais le droit d’être aimée, donc de mettre mon cœur à nu, et que j’étais fondamentalement 'aimable'". Sa perception de la vie amoureuse s'est alors modifiée : "J'ai dû accepter de renoncer au prince charmant et d'aimer et d'être aimée autrement. Que tout ne soit pas parfait comme une image d'Épinal, avec la maison, la voiture et les enfants. J'ai mis du temps !". De sa blessure, l'actrice est donc ressortie grandie.

Par Marie Merlet