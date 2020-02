Juliette Binoche : Roman Polanski, Harvey Weinstein... elle prend position

A quelques heures de la cérémonie des César, les prises de position se multiplient. Interviewée par Yahoo, Juliette Binoche vient de donner son avis sur les deux affaires qui secouent actuellement le monde du cinéma. L’actrice s’est d’abord exprimée sur l’affaire Roman Polanski. Et contre toute attente, Juliette Binoche semble être partisane du fait qu’il faille distinguer l’homme et l’artiste : "Il y a la justice pour juger. (…) A la fois je comprends la révolte contre ces nominations et à la fois je pense à Emmanuelle Seigner, la femme de Roman Polanski, je pense à ses enfants et puis il y a le geste artistique et la personne, c’est très difficile…" a-t-elle déclaré en réponse aux propos d’Adele Haenel qui a récemment dit : "Récompenser Polanski c’est cracher au visage des victimes, ça veut que ce n’est pas si grave de violer les femmes".

Juliette Binoche complimente Harvey Weinstein

Si l’actrice va très certainement s’attirer les foudres des détracteurs de Roman Polanski, elle risque aussi de se faire pointer du doigt à cause des propos qu’elle tient sur Harvey Weinstein : "Je savais qu’en lui il y avait une espèce de monstre mais à la fois de l’humain. Quelqu’un qui est intelligent, charmeur, qui est séducteur aussi. Quelqu’un qui a une connaissance du cinéma et donc qui est attirant par ça. Quelqu’un qui mise sur vous. … Il a eu des intentions généreuses envers moi".

Pour rappel, Roman Polanski a été jugée en 1997 dans une affaire d'abus sexuel sur mineur et a été accusé de viol par plusieurs autres femmes. Harvey Weinstein vient quant à lui d'être condamné pour viol et agression sexuelle et risque au moins 25 ans de prison.

