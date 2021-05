Justin Theroux : l'ex-mari de Jennifer Aniston victime d'un grave accident

Coup dur pour Justin Theroux. L'ex-mari de Jennifer Aniston a été victime d'un grave accident qui lui a provoqué une importante amnésie. En pleine promotion de la nouvelle série d'Apple TV+, "The Mosquito Coast", c'est lors d'une interview accordée à Ellen DeGeneres que Justin Theroux a fait cette terrible révélation. Selon son récit, Justin Theroux a failli subir une intervention du cerveau à la suite de cet accident. Percuté par un van alors qu'il faisait du skateboard dans les rues de New-York, l'acteur de 49 ans a expliqué s'être blessé à la tête.

"Je ne me souvenais plus de mon nom"

Inconscient pendant quelques minutes, Justin Theroux s'est réveillé après le choc. Alors qu'il était par plusieurs personnes, il se souvient de l'arrivée des secours. Une femme lui a alors demandé son identité mais Justin Theroux a été incapable de lui communiquer. "Je ne savais pas qui j'étais. Je savais que j'étais moi mais je ne me souvenais plus de mon nom, ni de mon numéro de téléphone", se souvient-il. Les secours auraient mis plus d'une heure à arriver sur les lieux. Transporté à l'hôpital, Justin Theroux était loin d'être sorti d'affaire. "Cela s'est empiré. J'avais une commotion cérébrale. Ils m'ont gardé une nuit en observation, j'ai fait des scanners et autres... Un homme m'a réveillé en plein milieu de la nuit et m'a dit 'On doit faire venir un docteur, on pense avoir trouvé quelque chose sur votre scan' (...) Ils m'ont rasé la tête et m'ont préparé pour une intervention du cerveau", raconte-t-il encore face à Ellen DeGeneres. Fort heureusement, Justin Theroux s'en est sorti. Il a pu quitter l'hôpital où il a été admis le lendemain de son arrivée. "J'avais un gros pansement sur la tête. Quelques points de suture et on m'a laissé sortir dans la matinée", indique encore le comédien. Plus de peur que de mal !

Par Matilde A.