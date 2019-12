Justin Timberlake infidèle ? Jessica Biel va se rendre sur le tournage

Justin Timberlake est au cœur d'une nouvelle polémique. En novembre dernier, il a été aperçu en compagnie Alisha Wainwright dans un bar à la Nouvelle-Orléans... Les deux stars étaient très proches et une photo a créé un véritable buzz. On y voit le chanteur prendre la main de sa co-star et un autre détail n'est pas passé inaperçu. Justin Timberlake avait enlevé son alliance. Les rumeurs les plus folles ont donc vu le jour et le chanteur a rapidement été considéré comme un homme infidèle. Si le représentant Alisha Wainwright a démenti ces bruits, Justin Timberlake a quant à lui présenté ses excuses à sa femme, Jessica Biel. Le 4 décembre, il a partagé un message sur son compte Instagram pour briser le silence et faire face à ces rumeurs... Il a notamment révélé : "Il y a quelques semaines, j’ai fait preuve d’un grand manque de jugement. Mais laissez-moi être clair, rien ne s’est passé entre moi et ma partenaire. J’ai trop bu cette nuit-là, et je regrette mon comportement. J’aurais dû faire plus attention. Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils. Je m’excuse auprès de ma femme géniale et de ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante et je suis déterminé à être le meilleur mari et le meilleur père possible.".

"Jessica a prévu de lui rendre visite"

Depuis cette fameuse nuit, le couple tente de faire taire les rumeurs de rupture et s'affiche heureux et amoureux. Justin Timberlake continue tout de même de tenter de se racheter auprès de Jessica Biel et a invité sa femme à venir sur le tournage du film "Palmer". Une source proche des équipes du tournage ont fait quelques confidences au magazine américain Us Weekly : "Justin a demandé à Jessica de venir à La Nouvelle-Orléans lors du tournage, pour voir par elle-même ce qu'il se passe entre lui et Alisha. Jessica a prévu de lui rendre visite là-bas.". Sa venue va-t-elle rassurer l'actrice et laver tous les doutes ? En tout cas, Justin Timberlake qui était revenu sur sa rencontre avec Jessica Biel, semble être prêt à tout pour se faire pardonner.

Par Solène Sab