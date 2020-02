Justin Timberlake infidèle ? Sa femme Jessica Biel lui fait une incroyable déclaration d'amour

Tout semble aller pour le mieux entre Justin Timberlake et Jessica Biel, du moins c'est ce que laisse entendre l'actrice. Alors que des rumeurs d'infidélité de la part du chanteur avaient mis leur couple en péril il y a quelques mois, Jessica Biel a décidé de prouver au monde entier qu'elle est folle amoureuse de son mari. En novembre dernier, Justin Timberlake avait créé la polémique après avoir été aperçu en compagnie de sa co-star Alisha Wainwright dans un bar à la Nouvelle-Orléans... Les deux partenaires étaient un peu trop proches et un cliché avait suscité toutes les attentions. Le chanteur prenait la main d'Alisha Wainwright et un autre détail n'était pas passé inaperçu... Il avait retiré son alliance. Après ce scandale, Justin Timberlake s'était excusé auprès de sa femme, qui semble lui avoir pardonné ce petit écart. D'ailleurs, pour fêter les 39 ans de son mari, Jessica Biel lui a fait une magnifique déclaration d'amour sur les réseaux sociaux.

"Nous t'aimons tant"

Ce vendredi 31 janvier, Justin Timberlake célébrait son 39ème anniversaire et son épouse, depuis 2012, lui a adressé un tendre message sur Instagram. Jessica Biel a partagé des photos souvenirs d'eux en train de s'embrasser passionnément ou encore de se tenir tendrement la main avec un message qui prouve tout son amour pour le père de son enfant : "Joyeux anniversaire à l'homme le plus intemporel que je connaisse. Tu grandis sans jamais vieillir. Nous t'aimons tant". Cette belle déclaration d'amour n'est pas passée inaperçue et a rassuré de nombreux fans du duo. Jessica Biel et Justin Timberlake forment un couple soudé et uni et ont réussi à surmonter les difficultés.

Par Solène Sab