Kaameloot : François Rollin (le Roi Loth) dévoile son salaire (exclu vidéo)

De 2005 à 2009, le comédien François Rollin a joué le rôle du Roi Loth d’Orcanie dans la série télévisée "Kaameloot" diffusée sur M6. Un rôle que le metteur en scène va reprendre dans le film tiré de la série "Kaamelott : Premier Volet". Cet opus (dont l’histoire est la continuité de la série), réalisé par Alexandre Astier doit sortir le 25 novembre 2020 et devrait être le premier d’une trilogie. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, François Rollin a accepté de dévoiler son salaire. "Pour ‘Kaamelott’, pendant toute la série, on a été payé vraiment au lance-pierre avec la promesse que quand il y aurait le film, on serait récompensé", indique le comédien. "On a été payé 350 euros par jour de tournage", révèle-t-il alors.

Le comédien officie également au sein des Grosses Têtes

Mais selon François Rollin, son salaire n’a pas forcément été revu à la hausse pour le film. "Ça n’a pas été rattrapé", explique-t-il en citant "diverses difficultés économiques" et "les salaires bien plus élevés de quelques vedettes comme Christian Clavier". "Quand un acteur demande très cher, ça ne me dérange pas, parce que c’est la loi à la con que les producteurs ont instauré (…)", déclare François Rollin à ce sujet. Sur Non Stop People toujours, l’inoubliable Professeur Rollin de la série Palace devenu sociétaire des Grosses Têtes révèle son salaire dans l’émission de Laurent Ruquier. "Les salaires varient à ma connaissance. Je suis en bas en de l’échelle, je suis à 500 euros", indique-t-il précisant que ce n’est pas Laurent Ruquier qui s’occupe des salaires pour l’émission diffusée sur RTL.

Par Ambre L