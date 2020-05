Kaamelott le film : Alexandre Astier annonce le report de la sortie

C'est une nouvelle qui avait fait le bonheur des fans de la mini-série. Diffusée depuis plusieurs années sur les chaînes du groupe M6, Kaamelott qui revisite de manière décalée la légende du roi Arthur, réuni à chaque fois plusieurs millions de téléspectateurs.

Alexandre Astier avait annoncé la sortie d'un film il y a plusieurs mois en dévoilant le teaser, prévu pour le mois de juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs attendaient cela de pied ferme. Mais il faudra encore patienter un petit peu…

En effet, Alexandre Astier vient de poster un communiqué de presse sur Twitter dans lequel il annonce le report de la sortie du film. En effet, avec la crise sanitaire actuelle, le monde du cinéma est à l'arrêt.

une nouvelle date dévoilée

Dans la publication, le distributeur de film SDN dévoile la nouvelle date retenue, le 25 novembre 2020. Elle a été choisie "afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible".

Alors qu'une sortie directement sur les plateformes de vidéo à la demande a été envisagée, elle n'a finalement pas été retenue : "Alexandre Astier et le SND restent impatients de pouvoir présenter ce film tourné en 70 mm et résolument conçu pour les salles de cinéma" explique ensuite le communiqué.

Le réalisateur Alexandre Astier qui a taclé la chanteur Jenifer, a accompagné le communiqué de la légende suivante : "c'est pas de gaité de coeur mais…voilà", une décision évidemment attendue par les fans.

C’est pas de gaité de cœur mais… voilà. https://t.co/aRxZbe5ySv — Alexandre Astier (@AAstierOff) May 7, 2020

