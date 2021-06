Kaamelott, le film : découvrez les portraits des 20 personnages !

C'est un film que le public aura attendu longtemps. Le premier volet de "Kaamelott" va faire son apparition dans les salles de cinéma le 21 juillet 2021, si la pandémie mondiale n'oblige pas le réalisateur et scénariste Alexandre Astier à prendre à nouveau la lourde décision de reporter la sortie du long-métrage. D'abord prévue pour le 14 octobre 2020, la sortie a été avancée au 29 juillet de la même année avant d'être repoussée à novembre. Et ce, en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19 qui a paralysé le monde du 7ème art. Une nouvelle date de sortie vient d'être annoncée : celle-ci est prévue pour le 21 juillet 2021. Si les fans s'impatientent et demandent même via une pétition à ce que le film soit envoyé à l'astronaute Thomas Pesquet actuellement en mission dans l'espace, Alexandre Astier a trouvé le moyen de les faire attendre.

Un casting cinq étoiles

Ce jeudi 10 juin 2021, les portraits des 20 personnages ont été dévoilés ! Ainsi, Perceval, Karadoc, Mevanwi, Leodagan, Merlin, des petits nouveaux et, bien entendu, Arthur seront de la partie. Pour ce premier volet de "Kaamelott", Alexandre Astier a convoqué un casting cinq étoiles ! Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Galienne, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Sting ou encore Antoine de Caunes ont répondu présents. De quoi mettre l'eau à la bouche des fans de "Kaamelott", dont la série est un véritable carton depuis son lancement en 2005. Record d'audience en 2005 avec 5,6 millions de téléspectateurs curieux à l'idée de découvrir les aventures du roi Arthur, soit 20,2% de part de marché selon Médiamétrie. Cette audience a convaincu la chaîne M6 de commander 600 épisodes supplémentaires, à raison de 200 épisodes tournés par an. Espérons que le film "Kaamelott" rencontrera le même succès.

Par Matilde A.