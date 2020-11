Kaamelott, le film : Sting au casting, pourquoi François Rollin pense qu'il n'a pas été payé (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu François Rollin dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée quotidiennement sur Non Stop People. Dans un premier temps, l'acteur de 67 ans a évoqué ses rapports avec Vincent Dedienne. Pour rappel, il avait travaillé avec le comédien sur son spectacle "S'il se passe quelque chose" qu'il avait co-écrit et mis en scène.

"Il a un peu disparu des radars pour moi. Il fait partie des gens à qui la notoriété très soudaine et le succès fulgurant a un petit peu tourné la tête. C'est mon avis, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "On s'est pas pris la tête, on s'est éloigné. Il a un peu changé de planète. Ça ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà connu ça avec d'autres et je sais que tout ça, ça redescend".

Une date de sortie enfin connue ?

Dans ce même entretien, Jordan de Luxe a voulu en savoir plus sur la date de sortie du film "Kaamelott", projet auquel a François Rollin a participé. "La date qui avait été annoncée le plus tôt, c'était le 14 juillet. Ça a été repoussé au moment du confinement. Après, on a parlé du 25 novembre, mais non. Je crois que personne ne le sait et je pense même que le diffuseur ne le sait pas", a-t-il précisé.

À l'affiche de ce long-métrage, les spectateurs retrouveront, entre autres, Christian Clavier, Audrey Fleurot, Antoine de Caunes et Sting. "Ce film a dû coûter une fortune", a lancé le présentateur. "Non, je ne pense pas", a répondu François Rollin. Et de conclure : "Quand vous faites une émission de qualité, ne vous inquiétez pas, les comédiens ne s'y trompent pas. Ils demandent un max de blé quand c'est pas trop terrible (...) Je pense qu'ils ont été hyper raisonnables. Je ne suis même pas sûr que Sting ait été payé. Je ne le sais pas. Mais je parierai plutôt pour ça".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV