Kaamelott le film : un premier teaser monumental dévoilé par Alexandre Astier

Voilà plus de dix ans que les fans attendent ça ! Le 31 octobre 2009, "Kaamelott" tirait sa révérence après six saisons et 458 épisodes. La série culte de M6 a fait un véritable carton et une vraie communauté de fans s'est créée autour. Le film inspiré de la série était annoncé depuis des lustres. Tel un serpent de mer, il était sans cesse repoussé. Puis, une date de sortie avait été annoncée : le 14 octobre 2020. Finalement, la date de sortie a été avancée au 29 juillet. Une bonne nouvelle pour les nombreux adeptes de "Kaamelott" qui en attendant s'étaient rattrapés avec les BD. Ecrites par Alexandre Astier toujours, développent les intrigues autour des personnages de la série confrontés à des animaux fantastiques.

Sting en guest de luxe

Ce mercredi 22 janvier, Alexandre Astier a partagé un premier teaser du film Kaamelott. Le moins que l'on puisse dire est que cela s'annonce grandiose ! Les personnages de Perceval, Karadoc, Merlin, Leodagan sont de retour. On voit même au détour d'un plan, Sting et Alain Chabat. Mais on n'en sait pas plus sur l'histoire, le teaser restant très énigmatique. Une chose est sûre le film devrait rester dans la suite logique de la série de M6 et reprendre les aventures du toi Arthur là où elle les avait laissé. Souvenez des derniers mots de la série : " "Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros". Le film devrait d'ailleurs être le premier d'une trilogie. Les images sont dignes d'une super production à la Game of Thrones. Le film a d'ailleurs coûté très cher. On ne connaît pas exactement le montant mais en 2018, dans une interview accordée à France Inter, Alexandre Astier déclarait : " Il faut le faire comme il faut. Il ne faut pas que ce soit simplement une comédie avec uniquement des vannes à la con. Il faut que ce soit un film avec tout dedans - et tout dedans c'est compliqué. Il est écrit. Simplement, voilà, il faut trouver des sous. Je ne vais pas m'en sortir avec un film d'1h25. Ça ne dépend pas que de moi, vous vous doutez bien que je vais pas faire ça tout seul dans ma cave. Il faut que je trouve un petit plus de sous parce que c'est un film de près de deux heures, c'est compliqué à monter."

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



