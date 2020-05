Kad Merad : cette technique qu'il utilisait pour draguer avant d'être connu

Ce lundi 25 mai, TF1 diffuse le film "Bis" dans lequel Kad Merad donne la réplique à Franck Dubosc. L'occasion pour Non Stop People de revenir sur ce jour où l'acteur de "Baron Noir" était l'invité de "La Bande Originale", l'émission animée par Nagui sur France Inter. Il en avait profité pour raconter comment il s'y prenait pour draguer quand il était plus jeune, et ce avant d'être connu. Non Stop People vous en dit plus.