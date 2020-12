Kad Merad : son message bouleversant sur RTL

De nombreux artistes sont impactés par la crise du coronavirus. Ce jeudi 10 décembre, Jean Castex a annoncé que les salles de théâtre et les cinémas ne pourront pas rouvrir avant trois semaines, soit le 7 janvier. Une nouvelle qui a bouleversé les artistes. Pierre Niney a posté un message sur ses réseaux sociaux en interpellant Roselyne Bachelot.

Et ce samedi 12 décembre, c'est Kad Merad qui a donné son avis sur la crise sanitaire et sur la situation qui en découlait. L'humoriste, qui d'habitude fait part d'une certaine joie de vivre a délivré un message bouleversant.

"Un clown triste"

En faisant son autoportrait, Kad Merad a décrit son état d'esprit. "Bonjour, je m’appelle Kad Merad. J’ai 56 ans et demi. Je suis bélier, donc je fonce, ascendant vierge, donc pas à tout prix" commence-t-il. Je suis acteur, réalisateur, metteur en scène de théâtre et musicien. Enfin, ce qu’il en reste. Parce qu’aujourd’hui je ne suis plus grand-chose, en tout cas plus depuis 18 heures, jeudi dernier. J’avais d’ailleurs préparé un autoportrait joyeux, plein d’entrain, comme d’habitude, mais c’était valable jusqu’à 18 heures jeudi dernier, lorsque le Premier ministre a annoncé que finalement les salles de cinéma, de concert et de théâtre resteraient fermées. Alors aujourd’hui je suis un peu moins joyeux et plein d’entrain qu’avant 18 heures, jeudi dernier. Et surtout, je suis écœuré".

L'acteur de Baron Noir a ensuite poursuivi en dévoilant qu'il avait failli ne pas venir dans l'émission : "Un clown triste, ça fait avoir un César de temps en temps, mais c’est mieux qu’il reste à la maison le clown triste, non ?” Avant de se résigner : "Dans ces temps difficiles pour tout le monde, il faut être solidaire coûte que coûte entre tous les acteurs de la culture dont la radio fait partie."

Par J.F.