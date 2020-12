Karine Viard abandonnée par ses parents : elle se confie sur cette épreuve difficile

Elle est l’une des actrices les plus populaires du cinéma français. Connu pour ses rôles dans "Chanson douce", "Lolo" ou encore "Potiche" et "Les visiteurs : la Révolution", l’un des plus gros succès de Karin Viard reste "La famille bélier". De nature franche, la comédienne de 54 ans s’est confiée dans les colonnes de Psychologies sur cet événement particulièrement difficile de sa vie qu’elle a vécu enfant. "À 5 ans, j'ai atterri chez mes grands-parents maternels. Ce sont eux qui m'ont élevée, et ils m'ont incroyablement aimée", a commencé par expliquer l'actrice de "L'Origine du monde" de Laurent Lafitte.

Avant de poursuivre : "J'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé, pour rester debout face au fracas de l'abandon. J'avais besoin de sens. (...) Dans cette tentative d'explication, j'étais seule. Je me sentais étrangère à mon milieu familial". Au fil du temps, la jeune femme finit par développer "un grand sentiment de culpabilité" : "Je me sentais nulle, méchante, pas au niveau. Je suis devenue très boulimique. Et puis j'ai rencontré ma psy : enfin j'étais face à quelqu'un qui me comprenait". Une rencontre salvatrice : "Elle m'a mise au monde une seconde fois".

"Je vivais des pulsions de bouffe, mais je ne pensais pas que c'était aussi dingue que ça. Je me disais que j'obéissais aux 'injonctions de minceur de la société', et que 'j'aimais bien manger'. et quand je descendais une bouteille d'huile parce que je n'avais plus rien dans mes placards pour me remplir, je me doutais bien que ça n'était pas normal, d'autant que j'étais super mal après", s'était-elle déjà confiée dans les colonnes du magazine, en 2009.

Karin Viard "torturée psycholigiquement" lors d'un tournage

Ce n’est pas la première fois que Karin Viard se confie avec franchise. En septembre 2020, l’actrice est revenue sur le tournage du film "Les Victimes" de Patrick Grandperret, le plus dur de sa carrière. "J’ai été très mal traitée donc du coup c'était très éprouvant (…). J'étais jeune actrice, j'étais perdue à Ouarzazate dans le désert marocain et le réalisateur me détestait et me torturait psychologiquement au quotidien. ‘Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire cette petite actrice parisienne de merde ?’. C'était dur, franchement c'était très dur". Pour alléger la situation et détendre l’atmosphère, elle a confié avoir bu : "C'était encore pire le matin parce que je me réveillais avec des gueules de bois, moi qui bois très peu, pour essayer de me sortir d'une situation qui m'enlisait encore plus".

Par C.F.